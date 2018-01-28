В ряде российских городов проходят митинги сторонников Навального

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В России в воскресенье, 28 января, проходит ряд акций протеста оппозиционного политика Алексея Навального «Забастовка избирателей», целью которой является убедить избирателей не ходить на выборы президента Российской Федерации в марте.

Об этом сообщается на сайте Навального.

Так, акции прошли на Дальнем Востоке  -  в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке. Также в Барнауле, где на тот момент было 30 градусов мороза. В Якутске активисты вышли при -45.

В ОВД-Инфо сообщили о задержаниях на акциях. В частности, в Южно-Сахалинске задержали участницу акции, обвинив ее в том, что она закрыла лицо шарфом. В Березниках в Пермском крае сотрудницу штаба Навального задержали с листовками, но потом отпустили. Начальника штаба в Кемерово Ксению Пахомову задержали, остановив такси, в котором она ехала на акцию.

На организатора акции в Южно-Сахалинске Степана Лосева составили протокол о нарушении порядка организации митинга и распространении агитационных материалов (это нарушение избирательного законодательства, хотя Навального до выборов не допустили).

В Москве задержали ведущего канала Навальный LIVE Дмитрия Низовцева. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в его телефоне заложена бомба. 

Организаторы ведут прямую трансляцию с митингов.

Напомним, в начале января в России решение о недопуске Навального на выборы вступило в силу. 
Александра Ющишена-Вязникова

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русскийобщество