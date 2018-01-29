Всеукраинскому Общественному движению «Родители – против наркотиков!» – второе дыхание! (обновлённое и дополненное)
Седьмое Открытое письмо Николаевскому губернатору Савченко А.Ю.
Уважаемый Алексей Юрьевич!
Мы удовлетворены тем фактом, что Вы прониклись всей глубиной проблемы возрастающей алкоголизации и наркотизации нашей области, особенно в отношении детей и подростков, и готовы к решительным мерам против этого нашего общего зла!
Мы предлагаем следующие основных 5 шагов для разворачивания бескомпромиссной борьбы по ликвидации детского пьянства и наркомании на Николаевщине:
Шаг № 1. Провести по Вашей инициативе и под Вашим личным руководством расширенный общеобластной «круглый стол» на тему: «Ликвидируем детское пьянство и наркоманию вместе!» с привлечением активистов Общественного движения «Родители – против наркотиков!;
Шаг № 2. Создать под Вашим личным руководством постоянно действующий Николаевский общеобластной штаб по ликвидации детского и подросткового пьянства, табакокурения и наркомании в Николаевской области;
Шаг № 3. Организовать Общеобластную общественную приемную Движения «Родители – Против Наркотиков!» для заинтересованных родителей, как настоящих, так и будущих, с местными отделениями при школах и других учебных заведениях Николаевской области;
Шаг» 4. Инициировать серию ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ информационных материалов в Николаевских областных СМИ – газетах, Интернет-изданиях, радио, телевидении путем выступлений авторитетных специалистов, распространения CD-изданий, листовок, проспектов, буклетов по антиалкогольной и антинаркотической тематике;
Шаг № 5. Разработать и принять на сессии Николаевского областного совета Общеобластную комплексную целевую программу на 2018-2023 годы по полной ликвидации в Николаевской области детско-подросткового пьянства и наркомании.
Мы приглашаем Вас лично принять ЛИЧНОЕ участие в 6-м Общегородском РОДИТЕЛЬСКОМ ФОРУМЕ «Cовесть» “Детское пьянство и наркоманию ликвидируем вместе! (Николаевский эксперимент)”, который мы планируем провести в марте-апреле 2018 года в Городском Дворце творчества учащихся, ул. Адмиральская, 31, предварительно согласовав с Вами дату и время его проведения и Вашего в нём участия.
Слава Украине!
Зі щирою повагою до Вас та до Ваших колег
Юрін Юрій Олексійович,
Засновник та Видавець
журналу «Горожанин»,
член Національної спілки
журналістів України,
Ініціатор і лідер
Громадського руху
«Батьки – проти наркотиків!»,
050 260 01 58, 068 114 88 30,
093 198 03 77, 55 01 20
Стехін Петро Дмитрович,
Ініціатор Цілеспрямованої соціально-комп'ютерної мережі
«Батьки України – проти наркотиків!»,
Президент Миколаївського міського інтелектуально-комп’ютерного клубу «Третя хвиля»
stekhinpdm@ukr.net
050 824 62 58, 37 32 67
29.01.2018
Продолжение следует…