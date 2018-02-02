Netflix возобновила съёмки «Карточного домика» - Кевина Спейси в последнем сезоне не будет

Американская компания Netflix после трехмесячного перерыва возобновила съемки сериала «Карточный домик».

Об этом сообщает Громадське.

Так, в финальном шестом сезоне будет восемь эпизодов, а Кевин Спейси, который сыграл роль Фрэнка Андервуда, в нем не будет сниматься. Сценристы вынуждены были переписать сценарий из-за скандала с ним.

Отмечается, что в сериале появятся новые персонажи, которых сыграют актеры Дайан Лэйн и Грег Кинниром. Однако пока неизвестно, какие именно роли они будут исполнять.

Стоит отметить, что осенью Кевина Спейси обвинили в домогательствах. Так, актер Энтони Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, тот пригласил его на вечеринку и попытался заняться с ним сексом. В свою очередь Спейси извинился за домогательства и объявил о своей гомосексуальности.