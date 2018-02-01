«Преступности.НЕТ» открывает набор на бесплатный курс «Школа журналистики»

Команда самого читаемого интернет-издания Николаева «Преступности.НЕТ» объявляет набор на «Школу журналистики».

Тренерами Школы станут журналисты как «Преступности.НЕТ», так и наши коллеги из всеукраинских изданий, в частности, Маричка Паплаускайте (редактор отдела «Репортаж» онлайн-журнала The Ukrainians) и Кристина Бердинских (журналист интернет-издания «Новое время»). Занятия будут проходить в течение недели и стартуют 19 февраля.

Участникам Школы расскажут, как появляются новости, какой геометрической фигурой руководствуются, когда эти новости пишут, как работать с открытыми базами данных, как из обычного пресс-релиза сделать эксклюзивную новость, как написать такой репортаж, чтобы его с удовольствием напечатали всеукраинские СМИ, и еще много интересного.

В конце курсов каждый студент получает документ, подтверждающий успешное окончание программы. Лучшие студенты смогут пройти стажировку с возможностью последующего трудоустройства в одном из проектов Информационного агентства «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности.НЕТ» и «NikLife»).

Участие в курсах бесплатное. Заявки на Школу принимаются с 1 по 15 февраля.

Отбор участников осуществляется на конкурсной основе в зависимости от качества заполнения анкеты. Каждый участник, прошедший отбор, получит письмо-подтверждение с детальной информацией о времени, месте проведения и программе Школы.

К участию в школе допускаются люди старше 16 лет, которые не имеют достаточного опыта работы в сфере журналистики и не являются действующими работниками СМИ.