Крымский завод хранит на территории Херсонщины отходы, которые угрожают экологии – власть не знает, как реагировать

Завод «Крымский титан» в Армянске угрожает окружающей среде Херсонской области, так как в отходах предприятия есть кислоты, которые хранятся на территории Чаплинского района и могут проникать в Исходненский водозабор.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Завод «Крымский титан» - это крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Еще до аннексии Крыма экологи указывали на то, что завод технологически рассчитан на 30 лет, а потому исчерпал проектные мощности, в том числе и по объемам хранилищ отходов производства еще в 90-х годах прошлого века.

Сергей Мокренюк Начальник управления по вопросам Крыма и Севастополя Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Сергей Мокренюк отмечает, что даже российские власти Крыма нашли на заводе экологические нарушения.

– Этот завод всегда был небезопасным производством, только после аннексии мы не можем отслеживать и контролировать ситуацию. В августе 2017 года российские власти установили, что «Крымский титан» неточно указывает информацию о выбросах, и оштрафовали его на сумму около 230 миллионов рублей – это около 100 миллионов гривен. Сейчас проблема даже не в этом, а в том, что завод угрожает экологии Херсонской области. Вопрос в том, как на это реагировать. Мы обратились в соответствующие органы украинской власти в рамках своей компетенции. Российская власть ведет себя в Крыму как оккупант, как не на своей территории, - заявил он.

Глава Чаплинской районной госадминистрации Александр Бурейко утверждает, что местные украинские власти не могут документально доказать негативное воздействие завода на окружающую среду.

– «Крымский титан» еще с 2007 года арендует у нас земельный участок для хранения отходов площадью 464 гектара. Завод до сих пор платит налог на землю, это более миллиона гривен ежегодно. Что до экологической ситуации – очень сложно что-то сказать. Действительно, жители окрестных сел наблюдают смог в 15-20 километрах от завода. Однако доказать это документально еще никто не брался. В 2008–2009 годах управление экологии Херсонской областной администрации пыталось ввести государственную систему мониторинга за влиянием «Крымского титана» на окружающую среду, отслеживать заболевания по населенным пунктам, но потом эта инициатива затухла. Так что мы сейчас не можем уверенно сказать, насколько сильно негативное воздействие завода, - сообщил Бурейко.

В то же время, эколог международной благотворительной организации «Экология-право-человек» Екатерина Норенко считает, что украинские власти могут справиться с последствиями загрязнений от завода.

– Если речь идет о кислотонакопителях «Крымского титана» – это дело государственного уровня, и власти Херсонской области могут направить заявку на финансирование мер по нейтрализации, - заявила эколог.

Напомним, что Междуреченский горно-обогатительный комбинат олигарха Дмитрия Фирташа, поставляет ильменит, сырье для изготовления титана, на «Крымский титан». Предприятие находится на территории оккупированного Россией Крыма.