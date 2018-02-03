Во Львове ночью горел храм УПЦ Московского патриархата – духовенство заявило о поджоге

Во Львове в микрорайоне Сыхив горел храм УПЦ Московского патриархата, который ранее пикетировали, как незаконно возведенный на самовольно захваченном земельном участке.

Фото пожара опубликовали пользователи социальной сети Facebook.

А в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщил, что сообщение о пожаре в церкви поступило в 02:18 в ночь на 3 февраля. Ликвидировано возгорание было около трех ночи.

«Огнем уничтожена обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв.м, церковный инвентарь, пол и облицовка стен на площади 30 кв.м, поврежден церковный инвентарь на площади 40 кв.м. Здание церкви спасено», - говорилось в сообщении.

Архиепископ Львовский и Галицкий, архиерей УПЦ МК Филарет считает, что пожар в храме был результатом поджога, говорится на сайте епархии.

«От рук радикально настроенных людей был подожжен храм… Становится странным, когда христиане высказывают свою политическую позицию поджогом храма», - заявил Филарет.

Известно, что 28 января эту церковь пикетировали несколько десятков людей - они заявляли, что храм построили незаконно, самовольно захватив участок.