В Египте нашли гробницу возрастом более 4 тысяч лет, в которой похоронена жрица

Фото: EPA\UPG В Египте археологи нашли гробницу возрастом 4,4 тысячи лет, в которой похоронена жрица Хетпет.

Об этом сообщает Левый берег, ссылаясь на Associated Press.

Так, на плато Гиза вблизи Каира в гробнице нашли жрицу Хетпет, которая служила богине плодородия Хатхор. Форма гробницы напоминает букву «Г», что по словам археологов, типично для времен правления Пятой династии.

- Мы знаем, что это была женщина высокого ранга, и что у нее были тесные связи с дворцом, - рассказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анан.

Отмечается, что для того, чтобы найти гробницу, пришлось выкопать почти 300 кубометров земли. Её стены сделаны из глиняных кирпичей, а фрески, которые на них изображены, хорошо сохранились. На них изображена сама Хетпет на охоте и рыбалке. В то же время на одной из фресок изображена обезьяна, которая собирает фрукты, на другой - танцует под музыку оркестра. Отмечается, что во времена фараонов это животное было домашним.

В ведомстве выразили надежду на то, что смогут найти еще гробницы в этой местности, так как гробница Хетпет была обнаружена около места строительства большого музея, в котором планируют выставлять археологические находки.

Первое крыло музея планируют открыть в 2018 году, а все строительные работы хотят завершить к 2022 году. А недавно в атриуме музея была помещена 45-метровая статуя фараона Рамзеса II.

Ранее сообщалось, что в джунглях Гватемалы обнаружили более 60 тысяч сооружений цивилизации майя.