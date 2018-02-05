В Украине создадут горячую линию для предотвращения самоубийств

Министерство здравоохранения в партнерстве с общественными организациями, работающими в сфере психического здоровья, инициирует проект «Линия жизни. Украина». Его суть - создание национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки украинцам и предотвращения самоубийств.

ОБ этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов. Военный конфликт на востоке страны усиливает эмоциональный кризис.

Возглавил проект украинец по происхождению Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia - горячей линии, которая ежегодно оказывала моральную поддержку более 1 млн австралийцев.

При запуске проекта планируют перенять лучшие мировые практики организации подобной горячей линии: работа в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году), бесплатные звонки, анонимность, максимальная эмпатия к клиенту, основательное обучение персонала и создание единой национальной системы с одним контактным номером.

Сейчас участники проекта разрабатывают оперативный план и сотрудничают с международными донорскими сообществами относительно возможных форм поддержки.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что по состоянию на начало июня 2017 года было зарегистрировано 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.