Николаевские десантники на учениях отрабатывали эвакуацию раненых: «Без права на ошибку»

Военные медики и стрелки-санитары из различных подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отработали действия во время занятий по оказанию первой медицинской помощи в зимних условиях.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Участники учений повысили навыки во время эвакуации условного «раненого» с подбитой техники, оказанию неотложной медицинской помощи и дальнейшей транспортировки «раненого» в безопасную зону. Также десантники закрепили знания по само- и взаимопомощи.

- Первое – это в максимально сжатые сроки извлечь «раненого» из машины, наложить турникет, повязку. При необходимости – ввести обезболивающее и подготовить его к дальнейшей эвакуации, - отмечает на занятии инструктор-медик.

Соответственно в безопасной зоне десантники учились эвакуации с линии огня раненых, останавливать кровотечение, определять характер ранения.

- Самое сложное то, что в зимних условиях военнослужащий одет в несколько слоев одежды. В случае ранения одежда затрудняет визуализацию раны, поэтому тот, кто оказывает помощь, должен быстро и правильно определить характер ранения и немедленно принимать меры. Без права на ошибку. К тому же мороз сковывает все движения, - добавляет медик.

Занятия проходили с участием штатных экипажей боевых машин с привлечением инструкторов медицинского подразделения, с использованием необходимого медицинского оборудования и имущества, с наглядной имитацией характерных ранений.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция провела масштабные учения по ликвидации вооруженной банды, захватившей заложника.