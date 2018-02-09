В Первомайске водитель сбил женщину на пешеходном переходе - пострадавшая госпитализирована

В четверг, 8 февраля, в городе Первомайск Николаевской области водитель сбил женщину на пешеходном переходе, в результате чего пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции ГУ НП Николаевской области.

Около 18:00 43-летний водитель автомобиля «Great Wall Hover», житель Николаева, двигаясь по улице Киевской в ​​г. Первомайск, на пешеходном переходе совершил наезд на женщину. В результате дорожно-транспортного происшествия 65-летняя пострадавшая с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Следователями Первомайского отдела расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает свидетелей ДТП, в котором «Land Cruiser» сбил насмерть женщину.