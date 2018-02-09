Николаевец заявил, что депутат горсовета Солтыс пытался повлиять на голосование за проекты «Общественного бюджета»

Житель Николаева заявил, что депутат городского совета Олег Солтыс от партии «Оппозиционный блок» пытался повлиять на результаты голосования за проекты программы «Общественный бюджет» на 2018 год.

Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Roland Bairozian, опубликовав также и аудиозапись разговора депутата с сотрудником ЦНАПа.

По словам самого мужчины, данный инцидент произошел днем в пятницу, 9 февраля, в здании ЦНАПа, в котором проходит голосование за проекты.

«Стал сегодня свидетелем того, как депутат Олег Солтис, используя свое положение и административный ресурс, пытался повлиять на результаты голосования за представленные проекты громадського бюджета г. Николаева», – написал мужчина.

«В момент, когда мы заполняли бюллетень (обычная бумажка формата А4, распечатанная на принтере), упомянутый депутат подошел к ответственному сотруднику ЦНАПа, который выдает бюллетени, и попросил 500 чистых бланков, чтобы раздать их жителям общежития и таким образом собрать необходимые подписи за проекты которые он лоббирует», – заявил он.

«Дайте 500 бланков. Ну, люди заполнят, я потом приеду с паспортами ... Я не хочу, чтоб люди здесь в очереди стояли. Это два автобуса нужно привезти. А так они себя дома проголосовали... », - процитировал он у себя на странице слова Солтыса.

В свою очередь, в комментарии «Преступности.НЕТ» Олег Солтыс заявил, что таким образом он хотел облегчить процесс голосования за проекты для своих избирателей, поскольку в самом здании ЦНАПа оформление одного бланка для голосования, по его словам, занимает около 15 минут.

– Ну, пришел я, взял, чтоб люди по 10 часов в очереди не стояли. Они дома заполнят все свои данные со своих паспортов и придут с паспортами и сами сдадут. Я, например, посчитал, что для людей так будет лучше, – сказал Солтыс. – Я им завез, раздал на несколько домов. Они заполнят свои данные и в течение недели пойдут по одному проголосуют. В чем проблема?

- Пока они (сотрудники ЦНАПа, - прим. ПН) не внесут (данные в базу, - прим. ПН), то не поставят отметку, и не поставят «автограф», что данный бланк соответствует паспортным данным, и что человек, который принес этот бланк, является именно этим человеком, - заявил Солтыс.

Напомним, что николаевцев зовут проголосовать за проекты Общественного бюджета на 2018 год.