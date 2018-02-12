Стало известно, кого выбрали продюсером Николаевского областного ТВ

Анастасия Тимановская (фото - соцсети) Конкурс на должность продюсера Николаевской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины выиграла Анастасия Тимановская.

Об этом сообщили в общественной телерадиокомпании Украины.

Сообщается, что правление НОТУ провело собеседования с кандидатами, которые приняли участие в открытом конкурсе, и объявило о победителе. С Тимановской подпишут срочный трудовой договор, который по результатам работы может быть продолжен. 16 и 17 февраля в Киеве будут проведены координационные рабочие встречи с новыми менеджерами и продюсерами региональных дирекций.

Согласно данным социальных сетей, Анастасия Тимановская сейчас руководит студенческим телевидением в Николаевском национальном аграрном университете. Ранее она работала на СТБ, николаевских телеканалах.

Как известно, в рамках реформы общественного вещания было принято решение разделить должность директора региональных филиалов телерадиовещания на две должности - продюсера и менеджера. В конце прошлого года менеджером филиала НОТУ в Николаевской области стала Ирина Билоус. Стоит отметить, что филиал НОТУ в Николаевской области «Николаевская региональная дирекция» включает в себя телеканал «Николаев» и радио «Николаев».

Напомним, что на место продюсера Николаевского облТВ претендовал экс-«регионал» Виталий Воронов.