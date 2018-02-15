Телеведущий Кларксон взял с собой на тест-драйв шесть юристов, чтобы его не засудили за критику «Tesla»

В свежем выпуске «The Grand Tour» ведущий Джереми Кларксон своеобразно перестраховался во время обзора нового автомобиля «Tesla Model X».

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Кларксон отметил, что зрители часто интересуются, почему в автошоу не обозревают продукцию «Tesla». Ведущий напомнил, что после жесткого, но справедливого обзора «Tesla Roadster» юристы автопроизводителя подали на автошоу в суд, после чего он зарекся обозревать электромобили Илона Маска.

Однако с учетом успехов компании «Tesla» Джереми решил, что стоит все-таки познакомиться ближе с «Tesla Model X», тем более что главной темой выпуска как раз и был выбор оптимального кроссовера.

Начало теста было просто замечательным – Кларксон хвалил фишки электромобиля, пару багажников, динамику и максимальную скорость, а под конец даже выиграл дрэг-заезд у «Audi R8 V10». Однако когда дело дошло до перечисления минусов, продюсеры заставили Джереми усадить на шесть свободных мест команду юристов, которые контролировали градус критики ведущего.

В поездке с юристами нашлось место воспоминаниям о разбитом в этом сезоне электромобиле «Rimac», а также рассуждениям о воспламеняющихся батареях смартфона «Samsung Galaxy Note 7», слишком большой ширине и других особенностях модели. Но самым большим минусом «Tesla Model X» Джереми Кларксон назвал стоимость, которая для британского рынка составляет 156 тысяч фунтов стерлингов, что является весьма значительной суммой даже для этой страны.

Напомним, что ранее ведущий телепередачи «Top Gear» высказался о николаевских трассах.