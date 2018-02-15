Николаевцы почтили память погибших воинов-афганцев: «Не вычеркнуть их героизм и мужество»

В Николаеве 15 февраля в честь Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялся мемориальный марш к памятнику воинам-интернационалистам в парке Победы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Колонна из курсантов военной кафедры Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского, нацгвардейцев, десантников и солдат других воинских подразделений, воинов-интернационалистов, а также первых лиц города и области стартовала от площади возле Областного дворца культуры. Затем прошла по улице Соборной через Адмиральскую и Ингульский мост к «Аллее боевой славы» в парке Победы. Колонну сопровождали правоохранители, кортеж полиции и скорой помощи. Всего в памятном шествии было более двух тысяч участников и около 60 правоохранителей.

Поздравить присутствующих пришли и представители местной и областной власти: первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь, первый заместитель главы Николаевского областного совета Иван Кухта, а также первый вице-мэр Владимир Крыленко, однако ни губернатора области Алексея Савченко, ни и.о. мэра Николаева Татьяны Казаковой во время церемонии не было.

Первым слово взял Вячеслав Бонь, который поздравил всех участников боевых действий на территории других стран и заявил, что ответственность за войну всегда лежит на политиках.

- Сегодняшний день является очень важным и значимым для нас, потому что именно в этот день 29 лет назад советские войска покинули Афганистан…Несмотря на то, что Украина не принимала участие в этой войне как независимое государство, более 160 тысяч украинцев прошли через ужас этой войны. Мы это помним, чествуем и отдаем должное. Также, несмотря на то, какую оценку история дает той или иной войне, ответственность всегда лежит на политиках, а солдат, который дал присягу своей Родине, и который остался ей верен, он во все времена заслуживает на уважение, - поздравил первый заместитель главы ОГА.

Также к поздравлениям присоединился Иван Кухта:

- История каждый год все дальше отдаляет нас от событий в Афганистане, но из памяти никогда не вычеркнуть героизм и мужество наших воинов. Вы стали примером для всего поколения, - отметил он.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко в своем поздравлении заявил, что «городская власть понимает свою заботу и долг перед теми, кто был на войне и теми, кто сейчас там находится», а также резюмировал, что 14 февраля городская власть выделила квартиры троим воинам-афганцам.

Кроме того, чиновники пожелали воинам-афганцам крепкого здоровья и мирного неба над головой.

По окончанию церемонии состоялось возложение цветов к мемориалу, после которого люди разделились на компании и разошлись по скверу отмечать годовщину. Многие выстроились в очереди у полевой кухне за чаем и пловом. Другие наливали фронтовые сто граммов.