В Николаеве открыли новый корпус областной прокуратуры – в «культурном» здании будут работать следователи

В четверг, 15 февраля, в прокуратуре Николаевской области открыли новый корпус на улице Спасской, 35, в котором будут работать следователи.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко по этому случаю подарил прокурорам икону и Библию. Ремонт и благоустройство нового помещения обошлось бюджету Генеральной прокуратуры Украины в 2,1 миллиона гривен. На эти деньги также была закуплена компьютерная техника и мебель. Отвечая на вопросы журналистов, заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус заверил, что «все прозоро».

- Мы обратились к Генеральному прокурору Украины о необходимости отремонтировать это помещение. Полностью вся сумма была выделена. Что я могу сказать, если прокуратура области работает, то ей дают деньги на восстановление помещения, - рассказал Белоус.

В новом корпусе будет размещаться отдел процессуального руководства и поддержки государственного обвинения, который возглавляет Артем Демида.

Как пояснил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, в отделе работают самые опытные следователи и расследуются сложные и особо сложные дела по особо тяжким преступлениям.

Отметим, что ранее в этом здании не один год находилось областное управление культуры, национальностей и религий. Его решили передать прокуратуре Николаевской области из-за выгодного расположения относительно других зданий прокуратуры.

Напомним, что ранее в Николаеве открыли обновленное здание Апелляционного суда, ремонт которого обошелся в 65 миллионов гривен.