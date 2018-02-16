Николаевец возмутился укладкой асфальта на Варваровском мосту в дождь – в САД отметили, что количество осадков позволяет

Николаевец возмущен, что в четверг, 15 февраля, ремонтники укладывали асфальт на Варваровском мосту во время небольшого дождя.

Соответствующие фото они прислал в редакцию «Преступности.НЕТ».

В Службе автодорог Николаевской области редакции сообщили, что речь об укладке асфальта не идет.

- На Варваровском мосту проводились работы по ликвидации аварийной ямочности для обеспечения проезда вчера (15 февраля, - ПН) и планируются проводиться сегодня. Работы выполняет ООО «Николаевавтодор». Объем вчерашних осадков позволяет проведение такого вида работ, - ответили в САД.

Напомним, что в Березнеговатом Николаевской области местные жители пожаловались, что дорожники после дождя принялись укладывать асфальт в лужи.