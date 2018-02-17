В Южноукраинске карантин в школах продлили до 21 февраля

В Южноукраинске карантин в школах продлится до среды, 21 февраля включительно.

Об этом сообщается на официальном сайте Южноукраинска.

Так, комиссия по чрезвычайным ситуациям 16 февраля приняла решение продолжить приостановление учебно-воспитательного процесса в школах и гимназии.

– Решением комиссии продлено приостановление до 21 февраля учебного и воспитательного процесса в общеобразовательных, внешкольных учебных заведениях, межшкольном учебно-производственном комбинате, спортивной школе и школе искусств. Решение о возобновлении учебно-воспитательного процесса будет принято после изучения ситуации на внеочередном заседании комиссии 21 февраля в 15:00, – говорится в сообщении.

Одновременно в дошкольных учебных заведениях (детских садах) обеспечено введение и поддержание режима дезинфекции, усиленного проветривания помещений и включения в рацион питания продуктов с высоким содержанием фитонцидов.

Напомним, что в Николаеве карантин в учебных заведениях был введен с 5 февраля. И уже с понедельника, 19 февраля николаевские школьники сядут за парты.