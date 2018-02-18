Николаевцы почтили память военнослужащих, погибших три года назад возле Дебальцево на Донбассе

В воскресенье, 18 февраля, в Николаеве у мемориала участникам АТО «Струны памяти» горожане почтили память погибших возле Дебальцево Донецкой области, пишет интернет-журнал «NikLife».

При помощи свечей николаевцы создали горящую надпись «Пам’ятаємо», возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Стоит напомнить, что в этот день исполнилось три года со дня выхода сил АТО из «дебальцевого котла». Тогда украинские военнослужащие покидали город, где в течение длительного времени сдерживали атаки пророссийских боевиков и кадровых российских военных. Только по официальным данным, с 18 января по 18 февраля пострадали около полутысячи украинских военнослужащих, 179 из них – погибли.