Киевский суд снял арест со зданий двух общежитий в Николаеве, ранее принадлежавших «ЧСЗ» Новинского

Апелляционный суд города Киева снял арест с двух зданий общежитий по адресам: улица Парижской Коммуны, 26/2 и улица Киевская, 2, которые ранее принадлежали ПАО «Черноморский судостроительный завод».

Об этом говорится в соответствующем определении суда.

Отмечается, то эти общежития были арестованы в рамках расследования уголовного производства, касающегося незаконной приватизации завода. После этого Николаевский городской совет подал апелляционную жалобу на данное решение.

«Автор жалобы считает, что обжалуемое постановление таковое, что вынесено с существенным нарушением требований уголовного процессуального закона», - говорится в определении.

При этом горсовет ссылался на решения николаевских судов предыдущих лет, согласно которым указанные здания завод обязывали передать в коммунальную собственность города.

Рассмотрев материалы дела, киевский суд принял решение о снятии ареста со зданий двух вышеуказанных общежитий.