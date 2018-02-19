В Будапеште изъяли карты, на которых часть юга Украины и Крым были обозначены как неукраинская территория

В одном из магазинов Будапешта продавали карты, на которых Крым и часть Юга Украины не были обозначены украинской территорией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, передает «Европейская правда».

«В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи», - пишет посол.

Кроме того, дипломат направила письма венгерских официальных органов и к издателю карты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Также отмечается, что на карте другим цветом обозначены Юг Украины - часть Херсонщины и Одесской области. Дипломат также обратила на это внимание в своем письме.

Напомним, что «Google Maps» переименовал ряд населенных пунктов оккупированного Крыма. Однако потом на картографическом сервисе «Google Maps» оккупированного Крыма снова появились советские названия вместо новых.