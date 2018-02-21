Лесополосы Николаевщины необходимо передать в пользование сельским советам и ОТГ, - глава «Нашего Края» Кормышкин

Юрий Кормышкин Лесополосы на Николаевщине необходимо передать в пользование сельским советам и объединенным территориальным громадам, чтобы они могли проводить очистку и защищать насаждения от несанкционированной вырубки.

Такое мнение, в ходе заседание рабочей группы по вопросу защиты лесополос от уничтожения, выразил глава депутатской комиссии по вопросам АПК, депутат Николаевского областного совета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе партии.

- Я обращаю ваше внимание на 2 составляющие вопроса. Первая – земельный участок под этими лесопосадками, которые по постановлению кабинета Министров можно передавать ОТГ, а не другим громадам. И второе – это собственник лесополос, его просто нет. Мы с вами должны найти правовой механизм, каким образом передать полосы территориальным громадам или сельским советам и потом на основании этого они могут обратиться в Госгеокадастр и оформить земельный участок, – отметил Кормышкин.

Ранее аграрная комиссия Николаевского облсовета предложила создать коммунальное предприятие, чтобы препятствовать уничтожению полезащитных лесополос. Как отметила директор департамента АПК Елена Пискун, после принятия решения депутатами о создании КП, нужно будет сменить целевое назначение земли с сельскохозяйственного на лесохозяйственное. После чего необходимо разрабатывать программу развития этих лесополос и внести изменения в программу «Лесы Николаевщины».

Как стало известно из 33 тысяч 712 полезащитных полос области 29 тысяч 671 считается землями запаса, 2 тысячи 792 га – закреплены за субъектами хозяйствования, то есть предоставлены в собственность или в постоянное пользование в аренду. Из тех 2 тыс. 792 – 263 предприятия, 1782 га – сельскохозяйственные предприятия и 400 га – закреплены за гражданами.

Кроме создания КП было озвучено предложение отработать решение сессии областного совета 2014 года. Этим решением воспользовались несколько сельсоветов в Еланецком районе. Они признали лесополосы бесхозными и взяли их себе на баланс.

Юрий Кормышкин предложил проработать это решение сессии и дополнить еще одним пунктом, который гласит — если сельский совет хочет взять лесополосу в постоянное пользование, он может обратиться в Госгеокадастр.

- Мы сегодня можем разработать механизм рекомендации местным сельским советам, ОТГ, обратиться в Госгеокадастр, предоставить в постоянное пользование эти лесопосадки. Сельский совет получает разрешение. Если нормальный сельский совет, у них есть коммунальное предприятие. Он имеет право без лесхоза проводить вырубку сушняка. Не нужно обращаться в лесхоз, этих посадок не существует, их нет на балансе. Но мы не должны отдать в частные руки эти лесопосадки, потому что потом эти посадки станут частными, – уверен депутат.

В результате обсуждения управлению лесного хозяйства и управлению экологии было поручено проработать предложения, озвученные на заседании рабочей группы. После чего на заседание аграрной комиссии они должны предоставить свои выводы и пути решения вопроса.