Встречаем весну вместе с тренажёрным залом СК Легион

Спортивный клуб Легион приглашает всех активных николаевцев посетить тренажерный зал.

Об этом идет речь в сообщении спортклуба.

«В нашем зале вас ждут силовые тренажеры на все группы мышц, беговая дорожка, орбитрек, велотренажер, чистые раздельные душевые и раздевалки, опытные тренера, качественное спортивное питание, а также атмосфера здорового образа жизни», - говорится в сообщении.

Кроме того, тренера СК Легион готовят парней и девушек к участию в соревнованиях по пауерлифтингу, которые успешно выступают на местном и всеукраинском уровне.

«Если у вас есть желание добиться высот в профессиональном спорте - присоединяйтесь к нашей команде!Также, есть возможность приобрести подарочные сертификаты на абонементы в тренажерный зал к наступающим весенним праздникам», - сообщает СК Легион.

Тренажёрный зал работает:

суббота - с 8.00 до 22.00

воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте у администратора в зале, а также по тел.: 0982810068 и социальных сетях Instagram и Facebook.

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).