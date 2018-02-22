В Первомайске открыли мемориальную доску воину Роману Довгому, погибшему в зоне АТО

В Первомайске, в школе №7 22 февраля состоялось торжественное открытие мемориальной доски воину Роману Довгому, погибшему в зоне АТО. Именно в этот день Роману исполнилось бы 27 лет.

Об этом сообщает сайт «05161».

Во время мероприятия выступающие вспомнили Романа, выразили слова сочувствия и поддержки его матери – Светлане Богдановне, поблагодарили за воспитание сына, достойного патриота нашей страны. Первая учительница, вспоминая школьные годы Романа, подчеркнула, что он был честным, отзывчивым, открытым человеком, и его жизнь и поступки должны стать примером для подрастающего поколения.

Присутствующие почтили память Романа, Героев Небесной Сотни и всех украинцев, которые отдали свою жизнь за независимость Украины, минутой молчания. В сопровождении военного салюта право открыть мемориальную доску предоставили матери воина и его младшему брату.