Николаевские летчики на истребителях тренировались перехватывать самолеты-«нарушители»

В Николаеве военные летчики бригады тактической авиации им. Александра Покрышкина на учениях тренировали навыки боевого применения авиации, техники пилотирования и навигации.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

В учениях задействовали истребители МиГ-29 и учебно-тренировочные самолеты L-39. К выполнению задач привлекался весь летный состав – от младшего офицера до опытнейших летчиков авиасоединения.

Во время летной смены летчики-истребители выполнили упражнения, к примеру, перехват самолетов-нарушителей воздушного пространства и фигуры высшего пилотажа. На командном пункте офицеры боевого управления бригады провели тренировку по наведению истребительной авиации на воздушные цели.

Задачи бригада выполняла совместно с представителями соседней бригады штурмовой авиации. Как рассказал командир истребительного авиасоединения подполковник Игорь Киселев, сотрудничество со штурмовиками налажено на высоком уровне.

- Во время летных смен их самолеты могут выполнять роль учебных воздушных целей для наших истребителей, мы с большим вниманием перенимаем опыт и специфику работы штурмовой авиации по поиску, выявлению и уничтожению наземных целей, делимся своими наработками, организуем плодотворное взаимодействие, - уточнил Игорь Киселев.

Также командир авиабригады отметил, что за прошедший год средний налет его подчиненных составил более 50 часов – значительно больше, чем за предыдущие периоды. В этом году летные смены планируют проводить чуть ли не каждую неделю, чтобы и в дальнейшем наращивать боевое мастерство, совершенствовать летные навыки и приобретать новый опыт.

Вместе с тем следует отметить работу служб наземного обеспечения. Наземный персонал работает в любое время года и при любых погодных условиях. Их знания, опыт и мастерство позволили качественно и всесторонне обеспечить выполнение летчиками задач летной смены.

Напомним, что ранее на Николаевщине ВВС Украины провели масштабные учения.