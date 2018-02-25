В Николаеве почтили память железнодорожника, погибшего в зоне проведения АТО

22 февраля в Николаеве состоялось чествование памяти бывшего сотрудника Николаевской дистанции сигнализации и связи – электромеханика Александра Яркова, погибшего 10 декабря 2014 года в селе Луганское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала «Одесская железная дорога».

В мероприятии принимали участие сотрудники компании и бывшие коллеги, представители первичной профсоюзной организации и Совета ветеранов железнодорожного узла станции Николаев, друзья и родные погибшего героя.