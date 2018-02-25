В Николаеве почтили память железнодорожника, погибшего в зоне проведения АТО

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22 февраля в Николаеве состоялось чествование памяти бывшего сотрудника Николаевской дистанции сигнализации и связи – электромеханика Александра Яркова, погибшего 10 декабря 2014 года в селе Луганское Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр регионального филиала «Одесская железная дорога».

В мероприятии принимали участие сотрудники компании и бывшие коллеги, представители первичной профсоюзной организации и Совета ветеранов железнодорожного узла станции Николаев, друзья и родные погибшего героя.

«Среди почетных гостей – начальник службы сигнализации и связи регионального филиала Олег Суханик, начальник Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Игорь Сахно, начальник Николаевской дистанции сигнализации и связи Валерий Ременюк и другие», – говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество