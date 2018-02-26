Николаевцев просят помочь беременной женщине в борьбе с лимфомой желудка и легкого

Беременной жительнице Николаева Руслане Шук необходимо помощь в борьбе с лимфомой желудка и легкого.
Об этом сообщают родственники девушки.
Так, Руслане 31 год и она находится на пятом месяце беременности.
«Очень много времени было потеряно на постановку и подтверждение диагноза. После получения заключения в Национальном Институте Рака, г. Киев, Руслана ожидает оглашения врачами суммы, требуемой на лечение. Счет идет на дни», - говорится в сообщении.
Реквизиты:
ПриватБанк- 5168 7573 4315 4490 (для перечислений в гривнах) карта открыта на имя сестры Ковальчук Марины Владимировны.