В 2017 году на Николаевщине купили 55 квартир для участников АТО с инвалидностью

Николаевщина задает тон в вопросе поддержки и социальной защиты участников Антитеррористической операции – на опыт нашей области ориентируются другие регионы Украины.

Об этом во время своего отчета по результатам работы в 2017 году заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

- Все знают мою принципиальную позицию в вопросах поддержки наших воинов, возвращающихся из АТО. В 2017 году в Николаевской области было введено несколько программ по поддержке участников АТО, и нашим опытом сейчас активно интересуются другие регионы страны. Кто следил, тот вспомнит, что у нас было некоторое недопонимание с управлением Госгеокадастра, когда они саботировали предоставление земельных участков. Нам удалось доказать свою позицию, и сейчас этот вопрос сдвинулся с места. Кроме того, при принципиальной позиции ОГА было введено предоставление единовременного пособия семьям погибших и умерших участников АТО для оформления земельного участка, - отметил Алексей Савченко.

Также он отметил, что в 2017 году начали областную программу обеспечения жильем участников АТО.

- В этом направлении нам есть чем гордиться, потому что по состоянию на 1 января 2018 года на 100% обеспечены жильем все участники АТО-инвалиды войны III группы. Для этих целей в 2017 году было приобретено 55 квартир, - сообщил Алексей Савченко.

Также в 2017 году из областного бюджета впервые были выделены средства в размере 2,7 миллиона гривен на оздоровление для членов семей военнослужащих, находящихся в АТО, и членов семей погибших. Кроме того, введена ежемесячная выплата помощи детям военнослужащих, погибших в результате участия в АТО.