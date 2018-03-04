Львовянин стал лучшим киберспортсменом мира в игре Dota 2

Львовский киберспортсмен Даниил «Dendi» Ишутин получил престижную награду Great Games Award.

Об этом сообщает Новое время.

Ишутин признан лучшим игроком года в многопользовательских онлайн-играх (MOBA), таких как Dota 2 и League of Legends. Он получил награду Great Games Award в конце февраля в Каннах(Франция).

Ишутин в 1989 году родился во Львове, считается одним из лучших в мире игроков в Dota 2. За время своей профессиональной карьеры киберспортсмен заработал более $ 700 тыс.

Dendi возглавляет команду Dota 2 в украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NaVi), которая считается одной из лучших в Европе. Участники NaVi постоянно участвуют в соревнованиях по Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA, World of Tanks и League of Legends.