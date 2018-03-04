В Голливуде запускают собственную кампанию против сексуальных домогательств

Звезда сериала «Друзья» Дэвид Швиммер и другие мужчины Голливуда запускают собственную кампанию против домогательств и харассмента.

Об этом сообщает «Корреспондент.net» ссылаясь на The Hollywood Reporter.

Новый проект получил название #AskMoreOfHim, что можно перевести как «Требуй с него больше».

Его поддержали актеры, сценаристы, продюсеры, активисты. Вдохновением послужили движения #MeToo и #TimesUp. Среди подписавших обращение — актеры Дэвид Аркетт, Джастин Бальдони, продюсер Бен Сильверман.

В открытом письме авторы новой инициативы поддержали всех, кто столкнулся с насилием, домогательствами и харассментом и открыто рассказал об этом. Участники #AskMoreOfHim также выразили надежду, что к их кампании присоединятся и другие мужчины.

«Мы выражаем свою поддержку женщинам, мужчинам и тем, кто не относит себя ни к какому гендеру, которые столкнулись с домогательствами, преследованиями и оскорблениями со стороны мужчин в нашей стране», - говорится в письме.

Авторы послания подчеркнули, что на мужчинах лежит первоочередная ответственность за предотвращение притязаниям, поскольку именно мужчины чаще всего являются источником подобного поведения и на данный момент занимают большинство руководящих должностей.