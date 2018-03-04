В НУК подвели итоги ста дней работы ректора Владимира Блинцова

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова подвели итоги работы ректора Владимира Блинцова.

Об этом сообщают в НУК.

В вузе уверяют, что «Не теряя ни минуты, Владимир Блинцов смог не только стабилизировать работу коллектива, но и создать ряд проектов, направленных на укрепление авторитета и имиджа университета, на улучшение условий труда профессорско-преподавательского состава и условий обучения студентов, на укрепление и развитие международного сотрудничества».

«В тяжелое для университета время Ученым советом НУК, для выполнения обязанностей ректора был избран доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники Владимир Степанович Блинцов, в то время первый проректор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря организации результативной командной работы, за 100 дней управления университетом было успешно решено и реализовано:

• задачу восстановления управления Ученым советом университета в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании»; • введено подход коллективного управления университетом: разграничение законодательной (Ученый совет) и исполнительной (ректорат) ветвей власти; • критическую проблему газоснабжения НУК в зимний период, что позволило избежать убытков для университета на сумму более 2 миллионов гривен; • критическую проблему реструктуризации кадрового обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями МОН Украины и КМ Украины; • критическую проблему аварийных ремонтов учебных корпусов, библиотек и общежитий НУК (произведена замена окон в главном корпусе НУК общей площадью более 120 кв.м, отремонтировано около 700 кв.м крыш и т.д.); • начато проект «Энергетической безопасности НУК»; • задачу восстановления сотрудничества с вузами Польши, как составляющую евроинтеграции НУК; • задачу начала новых учебных и научных направлений сотрудничества с вузами Китая, которые гарантируют финансовую стабильность НУК, как составляющей его устойчивого развития в условиях ограниченного финансирования. В рамках сотрудничества с Китайской Народной Республикой подписаны контракты: PhD программы - 560 тыс. Долларов США, учебные программы - 110 тыс. Долларов США. В течение пятилетнего срока запланировано привлечение инвестиций на сумму более 5000000 долларов США; • обеспечено условия для возрождения и объединения Студенческого Парламента НУК в единый мощный орган студенческого самоуправления университета; • начато проект «Китай для филиалов НУК»; • принято к реализации программу неотложных мер по повышению эффективности приемной кампании в 2018 году; • начаты проекты «Информационно-коммуникативные технологии, как средства помощи в наборе абитуриентов» и «Новый сайт НУК»; • утверждено стратегия развития научной библиотеки НУК и начато капитальные ремонтные работы в помещении библиотеки УНИ Автоматики и электротехники - «Проект современная библиотека НУК»; • начато проект «Старый корпус НУК - исторический памятник и современный центр образования и науки». Начаты ремонтные работы по реконструкции актового зала в корпусе Машиностроительного УНИ НУК; • начато проект «Восстановление собственного флота НУК», в частности начаты ремонтные работы научно-исследовательского судна «Дельта».

Подчеркивается, что детальная информация доступна в Интервью Владимира Блинцова ресурсу НУКИНФО «ВОЛОДИМИР БЛІНЦОВ: 100 ДНІВ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ» (http://www.nuos.info/?p=2340).