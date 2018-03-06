Мэрия Николаева публично отчитались о выполнении бюджета города в 2017 году ОНЛАЙН

Во вторник, 6 марта, в сессионном зале Николаевского городского совета проходил отчет главных распорядителей бюджетных средств, которые публично рассказали о том, как они тратили в 2017 году деньги из городской казны.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Видео с отчета главных распорядителей:

Хронология событий снизу вверх:

16:30 Последней со своим отчетом выступает начальник управления земельных ресурсов Александра Ефименко, так на 2017 год было заложено 5 миллионов 301 тысяча гривен, на программу развития в общий фонд заложено - 3 миллиона, в специальный фонд - 60 тысяч гривен. В программу экономического развития в общий фонд заложено 1 миллион 509 тысяч гривен, а в специальный - 21 тысяча гривен. В частности управление за 2017 год не использовало 1 миллион 300 тысяч гривен. При этом в 2017 год в бюджет города поступило от управления около 10 миллионов гривен.

16:17 С отчетом выступает начальник департамента по предоставлению административных услуг Дмитрий Лазарев. По его словам в бюджете было заложено 6 миллионов 281 тысяча гривен, общий фонд почти 4 миллиона гривен, социальный фонд почти 2 миллиона гривен. Бюджет выполнен на 99%.

Исполнение бюджета региональных целевых программ составляет 99,69%. Через процедуру Прозорро было куплено пять рабочих станций для оформления и выдачи документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность, или ее специальный статус.

В частности от предоставленных услуг в городской бюджет поступило 2 миллиона 387 тысяч 597 гривен.

15:50 В отчете начальника управление архитектуры Александра Нефедова значится, что в 2017 году было выделено 5 миллионов 215 тысяч. В частности на градостроительство – 3 миллиона 295 тысяч гривен, на топографичесские работы улицы Соборной – 28 тысяч гривен, Привокзальной площади – 11 тысяч 765 гривен, на микрорайон Ялты – 42 тысячи гривен.

На программу расположения МАФов было выделено 1 миллион гривен, из них использовано 18% средств, остальная часть переброшена на 2018 год. На разработку плана расположения МАФов - 79 тысяч 066 гривен. За 2017 год от рекламной деятельности в бюджет города поступило более 3 миллионов гривен, по паевому участию по договорам в городской бюджет с учетом двух месяцев 2018 года поступило 4 миллиона гривен.

15:45 С докладом выступает начальник управления капитального строительства, так 1 миллион 738 тысяч гривен. На 2018 год выделено 87 миллионов 612 тысяч гривен, среди которых спорт, образование, культура, ЖКХ.

15:37 С докладом выступает представитель исполнительного комитета Николаевского городского совета, так на реализацию программ, которые исполняет исполком в бюджете было выделено 167 миллионов 481 тысяча гривен, использовано из них – 160 миллионов 492 тысячи гривен. В общей сложности финансирование проектов выполнено на 95,83%.

15:20 Со своим отчетом выступает начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗН Николаевского городского совета Александр Герасименя. По его словам,

15:10 О бюджетных расходах отчитывается департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Так ,согласно программе "Теплый Николаев на 2017-2019 года" было выделено 75 миллионов 566 тысяч гривен из них на спорт 4 миллиона 439 тысяч гривен, на образование в общей сумме - 11 миллионов 765 тысяч гривен, на здравоохранение - 5,2 миллиона гривен, на охрану культурного наследия выделено около 7 миллионов.

Компенсация процентных ставок по "Теплым кредитам" составила 2 миллиона 331 тысяча 590 гривен.

15:00 С докладом про бюджетные расходы на 2017 год выступает глава администрации Центрального района Александр Береза. Исходя из его слов, на счета администрации из городского бюджета поступило 73 миллиона 942 тысячи гривен. На капитальный ремонт дорог на 15 объектах потратили 16 миллионов 213 тысяч гривен, на капитальный ремонт четырех дорог частного сектора по государственной субвенции – 5 миллионов 144 тысячи гривен. На текущий ремонт семи дорог Центрального района потратили 622 тысячи гривен.

В частности, на уборку снега в районе потратили 198 тысяч гривен, на очистку тротуаров от снега и посыпку песком потратили 17 тысяч гривен. На санитарно-очистные мероприятия потратили более трех миллионов гривен.

На демонтаж временных передвижных сооружений было выделено 295 тысяч гривен, за которые демонтировали 102 объекта.

14:40 Со своим отчетом выступает глава администрации Ингульского района Светлана Гладун. Так, основные расходы составили 35,3 миллиона гривен. Из них общий фонд - 25 миллионов гривен, а специальный - 9,8 миллионов гривен. На ремонт дорог было потрачено 10 миллионов гривен, на текущий ремонт около двух миллионов гривен, на капитальный ремонт - 7,9 миллионов гривен. На демонтаж незаконно установленные сооружения и на уборку мертвых животных в бюджете было запланировано 864 тысячи гривен. Из них 119,3 тысячи гривен ушли на демонтаж 30 сооружений, а 131,2 тысячи гривен на уборку мертвых животных.

14:35 С отчетом выступает глава администрации Корабельного района Александр Гвозденко. Так, в бюджете на 2017 год было заложено 46 миллионов 109 тысяч гривен. Из них на ЖКХ – 38 миллионов 408 тысяч гривен, соцзащита – 37 миллионов 600 тысяч гривен, охрана правопорядка – 300 тысяч 788 гривен, на общественные работы - 279 тысяч 649 гривен, на культуру - 133 тысячи 644 гривны, на управление в сфере местного самоуправления - 6 миллионов 948 тысяч гривен. В общей сложности расходы за прошедший год составили 45 миллионов 221 тысячу гривен.

14:24 После небольшого перерыва к отчету приступил глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук, по его словам в бюджете на 2017 год было заложено 55 миллионов гривен, из них использовано: расходы на ЖКХ - 45 миллионов гривен, соцзащита - 62 тысячи гривен, охрана правопорядка - 144 тысячи гривен и другие направления.

В том числе в Заводском районе демонтировано 72 МАФа и рекламы, из них за бюджетные средства демонтировано 32 сооружения.

В отчете главных распорядителей бюджетных средств объявлен перерыв до 14:20.

12:20 Стоит отметить, что после отчета Юрия Любарова многие присутствующие покинули сессионный зал.

А к отчету приступил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрей Палько. По его словам, в бюджете на 2017 год на данную сферу было забито 583,7 миллионов гривен. Из них по субвенции на погашение разницы в тарифах для предприятий «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевводоканал» в размере 43,6 миллионов. Однако данные деньги так и не удалось реализовать.

Также, из бюджета не было использовано 82,4 миллиона гривен, а именно 5 миллионов в связи с экономией, 13,7 миллионов из-за погодных условий и 48,3 из-за изменения в законодательстве.

11:30 После зачитанной информации, депутат от БПП Елена Киселева обратилась к Любарову за объяснениями по поводу купленного здания на улице Озерной на Намыве, которое Николаевский городской совет закупил за 11,6 миллионов гривен и отнесла его в номинацию "Золотая колоша". Она попросила рассказать, какие были проведены экспертизы перед столь невыгодным для города приобретением, назвав недострой «грудой строительных материалов».

Любаров рассказал, что 31 мая было принято решение на сессии. Площадь здания, а вернее, недостроя - 2200 кв. м., к нему подведены коммуникации.

- Если разделить на метраж, получается стоимость 180 долларов за квадратный метр готового недостроя. Это здание приобреталось, и я надеюсь, что мы получим на весь Намыв культурный центр, - сказал Любаров.

Однако на это, Киселева заявила, что «городскому совету впихнули то, что нужно было разобрать». В итоге Киселева предложила заказать независимую оценку и технические экспертизы, чтобы все-таки понять, что же за «чудо природы» город купил «по 180 долларов за метр воздуха».

11:18 Со своим отчетом выступает начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров. По его словам финансирование культурной сферы составило 182 миллиона 774 тысячи гривен. Из них общий фонд - 121 миллион гривен, который освоили на 98,4%, специальный фонд - 47 миллионов гривен.

Расходы на зарплату составили 73 миллиона гривен, коммунальные и расходы на энергосбережение - 5 миллионов, на содержание культурных учреждений города - 12 миллионов гривен, на парки - 30 миллионов гривен. Расходы на капитальный ремонт составили 29 миллионов гривен. На охрану культурного наследия Николаева в общей сложности потратили 1 миллион 350 тысяч гривен, что в три раза больше чем в 2016 году. Также, за год управление культуры провели около 500 мероприятий.

С вопросом по реконструкции ДК «Молодежный» обратилась депутат Татьяна Суслова. В частности, она напомнила, что проект реконструкции не прошел комиссию по экологии, так как предусматривал снос 120 деревьев для обустройства парковки. По словам депутата, директор ДК Юлия Захарова на одной из встреч с депутатами заявила, что проект устарел, и по новой выйдет на тендер. При этом, по словам Сусловой, самое страшное, что в общей сложности на проект предусмотрено 99 миллионов гривен.

«Это очень страшная сумма для города. Сейчас же там все огорожено, повреждены корни деревьев», - посетовала депутат.

Юрий Любаров ответил, что сейчас в ДК «Молодежный идут работы по демонтажу. На 2018 год выделено 10 миллионов гривен на все виды работ. Проект находится на корректировке, после чего пройдет новую экспертизу. В этом году, по словам начальника управления, будут закончены работы по демонтажу и начато строительство.

10:30 После часового доклада управления образования, перед присутствующими отчитывается начальник управления здравоохранения Ирина Шамрай. Так за 2017 год уменьшилась рождаемость на 185 детей, при этом уменьшилась и смертность.

Общий фонд составил 493 миллиона 291 тысячу гривен, в том числе медсубвенция – 387 миллионов 708 тысяч гривен. 80% расходов составила зарплата врачам, которая в частности увеличилась до 3 тысяч 923 гривен. Также на 6 миллионов гривен увеличились расходы на медикаменты. Так, на один койко-день на медикаменты расходы увеличились с 12 гривен до 24 гривен. В частности, медицинская помощь была предоставлена 4 тысячам участникам АТО. Питание на один койко-день - 8 гривен 50 копеек.

Специальный фонд составил 56 миллионов гривен. На капремонт учреждений было выделено 17 миллионов гривен, выполнен на 95,6%, на реконструкцию выделено 22 миллиона гривен, выполнено на 85%.

Также, были куплены: портативный УЗД аппарат, передвижные рентгеновские аппараты, восемь единиц транспорта, аппарат для фиброскопии за 667 тысяч гривен, также 2 миллиона 400 тысяч гривен потрачены для медикаментов и оборудования для неотложной помощи в родильные дома города.

Стоит отметить, что депутат горсовета от фракции "Наш Край" Сергей Кантор выразил мнение, что время для проведения отчета по расходам бюджетных средств было выбрано неправильно, так как это в первую очередь делается для горожан города, а их на отчете даже меньше чем депутатов.

- Перед кем мы отчитываемся, перед чиновниками, депутатами? Мы это заслушаем на сессии. Время выбрано не правильно, 9 часов – люди работают. Хотелось бы что бы это дошло до горожан, в онлайн режиме редко кто смотрит, - обратился он к вице-мэру по финансовым вопросам Сергею Диндаренко.

Который ответил, что информация о мероприятия была заранее выложена на сайте и все желающие могли прийти.

9:37 С докладом про бюджетные расходы на 2017 год по сфере образования выступает Елена Завъялова: объем бюджета составил 1 миллиард 131 миллион гривен, общий фонд составил 102 миллиона 492 тысячи гривен, он выполнен на 98,2%. Специальный фонд - 109 миллионов 246 тысяч, он выполнен на 91,6%. В общей сложности объем бюджета на сферу образования использован на 97,5%.

Елена Завъялова В частности, на питание детей было потрачено 203 миллиона гривен, на медикаменты 187,6 тысяч гривен, на питание детей в лагерях - 180 тысяч гривен. Также, в 13 школах текущий ремонт обошелся в 1,5 миллионов гривен, на установку дверей и окон в учебных учреждениях было потрачено 23 миллиона гривен, на 19 пищеблоков потрачено два миллиона гривен, на водоотведение для 28 учреждений - 3 миллиона гривен, на систему отопления в 35 учреждениях - 1 миллион гривен.

После доклада, с вопросом к замдиректора управления образования обратился депутат Николаевского городского совета от фракции "Оппозиционный блок" Павел Зоткин, который поинтересовался откуда взялась сумма на питание в 203 миллиона гривен, хотя на профильной комиссии докладывали, что 78 миллион гривен и попросил конкретно предоставить отчет, на что пошли деньги.

Также, он поинтересовался как обстоят дела с выплатой долга по зарплатам учителям.