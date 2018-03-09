Учимся считать на бродячих собаках или кто на самом деле владеет улицами нашего города

В детстве я считала проезжающие машины, а теперь, гуляя по городу, считаю собак. Плюсы в том, что я не забуду азы подсчета и цифры (что для филолога очень хорошо), минусы напрашиваются сами собой: ненормально наблюдать по городу такое количество бродячей живности. Каждый из жителей может спокойно не понравиться одной (или не одной) из этих всех милых, добрых, разноцветных, разнополых и разно габаритных собак. В лучшем случае, она просто погавкает и убежит. В худшем – укусит и Вам придётся еще после укуса ловить эту собаку (что довольно проблематично), ехать с ней на экспертизу, дабы проверить животное на наличие бешенства.

Данные «Управления здоровья Украины в Николаевской области» преподносят вот такую статистику укушенных людей за период 2017 года:

Что делать, когда укусила бродячая собака? В случае, если на вас нападает собака, которую просто не удержал владелец становится немного проще: вы разбираетесь с владельцем, ведь вся ответственность лежит на нем. Когда же Вами решает полакомиться бродячий вид, то напрашивается вопрос: к кому предъявлять претензии? К главарю стаи? Большинство людей обращается с этой проблемой в КП «Центр защиты животных», ведь у них в прерогативе делать там, чтобы было комфортно и животным (в том числе и бродячим собакам), и жителям города.

Зайдя на их страницу и пролистав новостную ленту, единственное, что увидела я, так это их невероятную заботу о котах, о чипировании собак и о том, что все больше зверья находит свой новый дом. Все очень радужно и нигде нет упоминания об укусах, бешенстве и том, что в какой-то мере животное несет угрозу для людей.

В свою очередь «Зообыдло. Николаев» показывает всю изнанку: жалобы пострадавших, фото стай на территории школ и злостные перепалки между зоозащитниками и теми, кого не устраивает такое положение дел.

Результаты подсчета, по состоянию на 12 августа 2017 года показывают, что на улицах Николаева живут 4899 бездомных собак. И опасность несут все эти четыре тысячи восемьсот девяносто девять собак.

К слову, для Национальной ассоциации по контролю над животными США понятия «бродячая собака» как такового и нет, ведь для них свободное обитание собак на улицах города считается неприемлемым. Согласно её заключению, при свободном обитании собаки подвергаются эпидемическому риску — заражению от других животных. Они могут нападать или убивать других животных, могут являться причиной жестоких проявлений со стороны недовольных хозяев других животных, могут отравиться и умереть в муках после приема пищи, найденной среди мусора, становиться причиной ДТП и других происшествий. Ассоциация констатирует необходимость отлова и вынужденность усыпления невостребованных животных в приютах.

К сожалению, сотрудники КП «Центр защиты животных (Николаев)» не замечают явной опасности и продолжают их стерилизовать, чипировать и возвращать на улицы города. А ведь проблема большого количества собак, по сути, не решается.

Представителями зоозащиты даже был создан проект контроля регулярности численности животных, ведь благодаря стерилизации они не будут размножаться, а соответственно не будет расти их количество.

Как же можно сократить их численность? Статья 16 ЗУ о «Защите животных от жесткого обращения» сообщает: Регулювання чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, здійснюється методами біостерилізації або біологічно обґрунтованими методами, а в разі неможливості їх застосування - методами евтаназії. На слове «эвтаназия» просыпаются зоозащитники и говорят: «НЕТ». Да, это не гуманный способ, но, если собака уже больна бешенством или представляет опасность для социума, то это единственное решение зашиты нас с Вами.

Более гуманным способом по сокращению численности собак на территории города – создание приютов. Это единственное адекватное решение, которое нужно сделать. Так мы сможем максимально обезопасить в первую очень граждан города, и конечно же спасти собак от голодной смерти, от замерзания зимой, от других собак, в конце концов.

Не так давно николаевскими депутатами была создана рабочая группа по разработке программы численности бездомных животных.

А пока у города нет средств (возможности, желания) создать приют для всех бездомных собак, я продолжаю считать собак и признаю тот факт, что у бродячих животных сейчас над нами немного больше власти, чем у нас над ними.