«Меткость поражает»: Николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы

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В пятницу, 9 марта, на одном из приазовских полигонов военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве, совершенствовали навыки стрельбы из 100 мм пушки МТ-12.

Об этом сообщается на странице батальона в сети Facebook.

По легенде учений, боевые расчеты вели стрельбу по неподвижным целям условного противника – группе танков и одиночной бронированной технике.

«Стоит отметить, что противотанкисты поражали условного врага на расстоянии 1800 м, с 5 целей полностью уничтожены 4. Меткость поражает, именно поэтому среди артиллерийских подразделений их называют снайперами», – говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество