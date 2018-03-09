«Меткость поражает»: Николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы

В пятницу, 9 марта, на одном из приазовских полигонов военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве, совершенствовали навыки стрельбы из 100 мм пушки МТ-12.
Об этом сообщается на странице батальона в сети Facebook.
По легенде учений, боевые расчеты вели стрельбу по неподвижным целям условного противника – группе танков и одиночной бронированной технике.
«Стоит отметить, что противотанкисты поражали условного врага на расстоянии 1800 м, с 5 целей полностью уничтожены 4. Меткость поражает, именно поэтому среди артиллерийских подразделений их называют снайперами», – говорится в сообщении.