«Меткость поражает»: Николаевские морпехи провели учебные артиллерийские стрельбы

В пятницу, 9 марта, на одном из приазовских полигонов военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве, совершенствовали навыки стрельбы из 100 мм пушки МТ-12.

Об этом сообщается на странице батальона в сети Facebook.

По легенде учений, боевые расчеты вели стрельбу по неподвижным целям условного противника – группе танков и одиночной бронированной технике.