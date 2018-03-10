«Снова Ширлан. Ад на земле»: в сети показали фото ужасных условий на николаевском полигоне

В сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области.

Снимки опубликовала военнослужащая Юлия Матвиенко на своей странице в Facebook.

На фото видно, что палатки на полигоне затоплены водой. Они установлены в болоте и грязи, а вода затекла даже внутрь. Военнослужащие передвигаются по территории по досках из-за обильного количества болота.

«И снова Ширлан... ад на земле, который не могут привести в нормальное состояние уже 5 год войны... сепары так к своему мясу не относятся, как у нас... Когда в следующий раз генералы будут спрашивать почему не хотят оставаться на контракт, просто пусть представят себе хоть одни сутки там прожить», – написала военнослужащая.

При этом Матвиенко отмечает, что после публикации фото, руководство военнослужащих активно занялось поисками авторов этих снимков.

«Вообщем из ОТУ звонили :) нашли... Жду гостей... Это ппц какой то... Пофиг уволите за правду я вашей тенью на гражданке стану. Будет даже проще искать, куда просрали деньги на модульный невидимый городок. Знаете когда армия была в 2014 мы молча искали мешки для трупов... И в ФБ не жаловались. Но сейчас уже не 2014! И вам доводить армию до 2014 народ больше не даст! Деньги выделены? Не успели строители? Ищите этих строителей! Идиоты», – добавила Юлия Матвиенко.

Как писал ранее «NikLife», Юлия Матвиенко одна из героинь фильма документального фильма «Невидимый батальон». Для нее война началась с Майдана. Девушка вместе с мужем уехала в АТО, оставив двоих детей на свою мать.

Напомним, что ранее из-за условий на полигоне «Широкий Лан» уже возникали скандалы.

8 февраля 2016 года 46 бойцов 53-й бригады, возмущенные ужасными условиями содержания, вышли пешком из полигона «Широкий Лан» в Николаев, чтобы прийти к военному прокурору и рассказать ему об отношении к ним командования, ужасных условиях содержания. На следующий день после акции военных условия на полигоне начали понемногу улучшать. После жалобы бойцов военная прокуратура открыла уголовное производство.

Министерство обороны Украины за ситуацию, случившуюся с 53-й бригадой на николаевском полигоне «Широкий Лан», наказало семерых высокопоставленных офицеров, в том числе двух генерал-лейтенантов. Всего в деле о демарше бойцов к гауптвахте приговорили семерых офицеров 53-й бригады и двух чинов из ОК «Восток», которые признаны виновными в неудовлетворительных условиях, сложившихся на полигоне «Широкий Лан». Командира 53-й бригады Валерия Водолазского Николаевский районный суд приговорил к 10 суткам гауптвахты.