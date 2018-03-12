В московской больнице на 83-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Табаков

В понедельник, 12 марта, в Москве в возрасте 82-х лет умер народный артист СССР Олег Табаков.

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу МХТ Чехова.

Так, художественный руководитель МХТ имени Чехова и созданного им московского театра «Табакерка» Табаков скончался в больнице.

«Олег Павлович скончался сегодня в больнице, о времени и дате похоронен будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что в конце ноября 2017 года артиста госпитализировали в первую Градскую больницу. Там он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Справка:

Олег Павлович Табаков (17 августа 1935 года, Саратов, РСФСР, СССР — 12 марта 2018 года, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1988). Лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Президент фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

На 2011 год Олег Табаков снялся более чем в 120 фильмах, среди которых «Семнадцать мгновений весны» и «Москва слезам не верит». Также озвучивал героев во многих мультфильмах, в том числе Кота Матроскина в «Трое из Простовашино».