На Николаевщине мальчик с трехметровой высоты упал в подвал «недостроя» и ушиб грудную клетку

В пятницу, 9 марта, на Николаевщине 15-летний мальчик упал в подвал недостроенного дома и не смог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, личный состав 25 ГПСЧ оказал помощь 15-летнему юноше, который, проводя свободное время на территории недостроенного дома, упал в подвальное помещение подъезда с высоты 2,5-3 метра.

Мальчик не смог самостоятельно выбраться, так как получил ушибы грудной клетки.

Отмечается, что при оказании помощи спасатели показали высокий профессионализм.

Напомним, что ранее в Николаеве на улице 3-ей Слободской на объекте неоконченного строительства 12-летний школьник упал с крыши и разбился насмерть.