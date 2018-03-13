18 ведущих ученых НУК и 6 ученых из университетов партнеров отправятся в Китай для подготовки научных контрактов

В рамках реализации второго этапа инвестиционного плана развития науки Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова на 5 миллионов долларов в Китай поедут 18 ведущих ученых из кораблестроительного вуза.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова является мощным научным учреждением, научные школы которого известны по всему миру. Сегодня в НУК работает 6 научно-исследовательских институтов, более 10 научных школ, которые возглавляют ведущие ученые и профессора университета, имена которых известны в Украине и за ее пределами. Каждая научная школа объединяет ведущих ученых университета, которые развивают отечественную науку и выполняют исследования по заказу государства, а также иностранных партнеров. Это позволяет не только сохранять уникальные научные достижения, но и продолжать, развивать научные направления университета, распространяя славу НУК по всему миру.

Одним из важнейших направлений развития ученых НУК является международное сотрудничество в сфере совместных научных исследований и разработок. На сегодняшний день в университете есть четкая стратегия привлечения инвестиций для развития науки от зарубежных партнеров. Одним из самых мощных международных направлений является сотрудничество с КНР.

«Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова является лидером сотрудничества с КНР в области проведения совместных научных исследований. Под руководством ректора Рыжкова Сергея Сергеевича была успешно начата интенсивная работа в 3 провинциях КНР: Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян. В конце 17-го года ректоратом НУК был утвержден план инвестиционного развития науки университета, в рамках которого планируется привлечь инвестиции в научные коллективы на 5 млн долларов США в течение 5 лет», – рассказывает в своем интервью исполняющий обязанности ректора НУК Владимир Блинцов о том, как происходит сотрудничество НУК со своими партнерами.

Также Владимир Блинцов напомнил о первом этапе реализации инвестплана.

«Первым этапом реализации плана стал уникальный в Украине проект по подготовке PhD-студентов граждан КНР, в рамках которого было подписано 28 контрактов общим объемом финансирования в 560 000 долларов. В реализации проекта задействовано 5 научных школ университета, которые возглавляют ведущие ученые ВУЗа. Следующим этапом выполнения инвестиционного плана стало формирование 50 научных предложений для участия в государственных грантовых программах КНР по развитию науки разного уровня: City level, Province level and University grant», – отметил Блинцов.

По результатам отбора пакета предложений, были выбраны 24 работы, которые планируется представить совместно с иностранными партнерами на участие в грантовых программах КНР. Следует отметить, что научное сотрудничество происходит в тесном взаимодействии с промышленностью, все научные заявки на гранты будут представлены в грантовой комиссии совместно с китайскими заводами.

«В конце марта этого года команда ведущих ученых НУК отправится в КНР с пакетом научных предложений для предварительного представления их руководителям заводов КНР, с которыми планируется дальнейшая подача совместных грантовых заявок», – отмечает проректор по НПР и инновациям Сергей Рыжков.

По результатам переговоров проректора НУК Сергея Рыжкова с представителями заводов КНР, китайская сторона полностью взяла на себя расходы, связанные с перелетом и пребыванием украинских ученых в КНР. 3 марта в конференц-зале Научно-исследовательской части НУК была проведена рабочая встреча с учеными, для подготовки рабочего визита в КНР. Сформированная команда ученых НУК представляет 10 научных школ университета, которые подготовили 18 проектов для представления китайским партнерам.