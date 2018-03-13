И.о. мэра и главврач БСМП Николаева назвали срок завершения строительства травмпункта: «Ноябрь месяц, все запомнили?»

На территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева до ноября 2018 года будет окончено строительство нового современного травматологического пункта.

Об этом во вторник, 13 марта в ходе встречи с сотрудниками БСМП и и.о. мэра Татьяной Казаковой сообщил главврач больницы Александр Демьянов.

В частности, он отметил, что строительство затянулось из-за того, что тендер на строительство проводили в конце года, и выделенные деньги в размере 3,1 миллиона гривен не успевали освоить. По словам Александра Демьянова, уже построены три этажа. Общая стоимость травмпункта (строительство и оборудование) составляет 16 миллионов гривен, на данный момент времени подрядчикам заплатили 5,6 миллиона гривен.

Татьяна Казакова, Ирина Шамрай, Александр Демьянов

Несмотря на предоставленную информацию, и.о. мэра интересовал только один вопрос, когда же строительство будет все-таки закончено.

- В этом году, до ноября, - заверил ее главврач БСМП Демьянов, - мы стараемся, уже провели повторный тендер..., - добавил он.

В свою очередь, Татьяна Казакова отметила, что все депутаты поддерживают данное строительство.

- Хорошо, ноябрь месяц, все запомнили? – подытожила Казакова.

Напомним, ранее сообщалось, что БСМП Николаева за 5,5 миллионов гривен построит на базе старого здания новый травмпункт.