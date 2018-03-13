И.о. мэра и главврач БСМП Николаева назвали срок завершения строительства травмпункта: «Ноябрь месяц, все запомнили?»

На территории Больницы скорой медицинской помощи Николаева до ноября 2018 года будет окончено строительство нового современного травматологического пункта.
Об этом во вторник, 13 марта в ходе встречи с сотрудниками БСМП и и.о. мэра Татьяной Казаковой сообщил главврач больницы Александр Демьянов.
В частности, он отметил, что строительство затянулось из-за того, что тендер на строительство проводили в конце года, и выделенные деньги в размере 3,1 миллиона гривен не успевали освоить. По словам Александра Демьянова, уже построены три этажа. Общая стоимость травмпункта (строительство и оборудование) составляет 16 миллионов гривен, на данный момент времени подрядчикам заплатили 5,6 миллиона гривен.
Несмотря на предоставленную информацию, и.о. мэра интересовал только один вопрос, когда же строительство будет все-таки закончено.
- В этом году, до ноября, - заверил ее главврач БСМП Демьянов, - мы стараемся, уже провели повторный тендер..., - добавил он.
В свою очередь, Татьяна Казакова отметила, что все депутаты поддерживают данное строительство.
- Хорошо, ноябрь месяц, все запомнили? – подытожила Казакова.
Напомним, ранее сообщалось, что БСМП Николаева за 5,5 миллионов гривен построит на базе старого здания новый травмпункт.