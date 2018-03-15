Пума-чистюля и львы-подозреваки: как в Николаевском зоопарке живут большие коты-хищники

В Николаевском зоопарке живут тигры, львы, пумы, которые иногда ведут себя просто как большие коты.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Семейство тигров первую половину дня проводило на улице, пока их маленькие дети-тигрята грелись во внутренней части вольера. Самец предпочитал вальяжно лежать на помосте, а вот мама точила когти об дерево и бродила вокруг «мужа». А время от времени она так же лениво валялась на земле.

Возле вольера со львами сразу можно было почувствовать на себе взгляд. Это самец с шикарной гривой наблюдает за всеми, кто ходит вокруг. Судя по его глазам, он был готов защищать свою «даму сердца» в любой момент. А та в это время бродила по поваленным веткам деревьев, выискивая что-то интересное.

Неподалеку от собратьев в клетке сидела пума и не теряла времени зря. Она предавалась, пожалуй, любимой кошачьей забаве – умывалась. Причем, делала это настолько усердно, что вообще не обращала внимание на людей вокруг.

Но помимо «больших котов» в Николаевском зоопарке есть огромная «банда» обычных. Они, судя по всему, очень любят наблюдать за жизнью «старших» усатых – например, одна кошка залезла за ограждение вольера с тиграми и наблюдала за ними. А часть котов умело прятались в кустах, вылезая наружу ради того, чтобы увидеть друг друга и снова убежать в неизвестном направлении.

Напомним, что ранее появилось видео первой прогулки новорожденного белого медвежонка.