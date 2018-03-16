27% николаевцев хотели бы жить заграницей, - соцопрос

В Николаевской области 27% из числа опрошенных заявили, что хотят жить заграницей, а 63% сказали, что не хотят жить в других странах.

Об этом идет речь в данных опроса, опубликованных социологической группой «Рейтинг».

Примерно аналогичные цифры и по Украине, только в целом по стране 65% опрошенных не хотят жить заграницей.

52% опрошенных николаевцев хотят, чтобы их дети жили в Украине. 22% николаевцев хотят, чтобы их дети жили в Европе, а 4% - в России.

Опрос проводили в декабре 2017 года. Всего опросили 30 тысяч человек, 1,2 тысячи респондентов припадает на каждую из областей. Возможная ошибка в данных (в случае областями) – 2,8%.

«Украину как страну для проживания своих детей чаще выбирали более старшие респонденты, жители сел и лица с более низким уровнем доходов. В свою очередь, более богатые и более образованные все же чаще выбирали другие страны (чаще страны Запада), как возможное место проживания следующего поколения», - сообщается в пояснении к данным опроса.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы не оценивают положительно ни одну сферу услуг в городе.