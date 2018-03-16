«Со следующей недели начнется первая стадия»: директор «Николаевводоканала» о реконструкции коллекторов в центре города

Со следующей недели в Николаеве начнется реконструкция коллектора по улице Скороходова, затем на улице Адмирала Макарова и Большой Морской.

Об этом стало известно в пятницу 16 марта, во время трехсторонней встречи руководства НКП «Николаевводоканала», Николаевского горсовета и делегации ЕИБ.

Работы будут проводиться в рамках масштабного проекта реконструкции здания грабельной и приемной камеры очистных сооружений канализации в Николаеве, кредит, на реализацию которого предоставляет Европейский инвестиционный банк.

Юрий Степанец Так, вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец сообщил, что КП «Николаевводоканал» не первый год работает по программе переоснащения своих очистных сооружений, однако работы с позапрошлого года приостановились.

- Мы уже возобновили работу, сейчас у нас идет ряд процедур, которые связаны с оформлением юридических документов, нам в этом активно помогает Минрегионбуд…, - отметил вице-мэр.

В первую очередь в эти работы входит реконструкция очистных сооружений канализаций, в перспективе – реконструкция очистных сооружений по воде и внедрение энергосберегающих технологий.

Родригез Лоурдес и Зултак Славомир В частности, глава подразделения ЕИБ Родригез Лоурдес сообщила, что главная цель визита делегации в Николаев это продемонстрировать поддержку проекта и рассмотреть возможные пути его более быстрого внедрения.

Ее коллега – специалист по мониторингу Зултак Славомир сообщил, что решение посетить город было вызвано тем, что Николаев значительно отставал от внедрения проекта, при этом само отставание не было связано с местными проблемами. На данный момент для продолжения внедрения проекта необходимо продлить сроки его кредитования.

Как известно КП получит кредит в размере 15 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка на реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве. Также, согласно грантовому соглашению на поддержание проекта направлено 5 миллионов евро.

Борис Дуденко По словам директора «Николаевводоканала» Бориса Дуденко этот проект для предприятия и самого города очень важен и если затянуть с работами, то городу грозит техногенная катастрофа.

- Реконструкция будет вестись как очистных сооружений канализации и очистных сооружений водопровода. Очистные сооружения канализации мы уже начали – начали создание решеток – это первый этап очистки. Этот объект прежде всего важен своей экологической составляющей… Наши очистные сооружения канализации не реконструировались с начала ввода в эксплуатацию – с 70-х годов прошлого столетия. Сейчас, любое промедление, любая оттяжка реконструкции может привести к очень серьезным техногенным последствиям, - объяснил он.

Что касается реконструкции коллекторов, эти работы будут проводится в центре города, так как там наблюдаются постоянные утечки и провали.

- Со следующей недели мы начинаем первую стадию реконструкции коллекторов - на улице Скороходова, затем на улице Макарова и Большая Морская. В проекте есть закупка техники – уже закулен промывочный автомобиль, который эффективно будет прочищать канализационную систему, и другое оборудование, необходимое для стабильной работы предприятия, - отметил Дуденко.

На вопрос от журналистов, когда же Николаев сможет ощутить все положительные стороны этого проекта, Дуденко отметил, что конкретных сроков пока нет, так как есть проблема с подписанием продления договора.

Виктор Писоцкий (справа) В частности, директор по стратегическому планированию КП «Николаевводоканала» Виктор Писоцкий сообщил, что «в дополнительном соглашении рассматриваются сроки доступности использования средств до 2020 года».

В свою очередь, Юрий Степанец подытожил, что после того, как между правительством Украины и ЕИБом пройдет процесс ратификации соглашения, мэрии останется только ратифицировать это соглашение на уровне города.

Напомним, что еще при экс-мэре Александре Сенкевиче было получено согласование от Европейского Инвестиционного Банка по заключению контракта с фирмой «КСМ-ГРУПП» на замену трех городских коллекторов по улицам Адмирала Макарова, Малая Морская и Скороходова.

В частности, еще в 2010 году Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о кредите на сумму 15,54 миллионов евро для реализации пилотного проекта в Николаеве. Общая стоимость проекта – 31,08 миллионов евро. Из них 15,54 миллионов евро составляет кредит ЕИБ, 3 миллионов евро – это деньги гранта от Европейской комиссии, 12,14 миллионов евро – собственные средства, которые планировалось выделить из местного бюджета и средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».