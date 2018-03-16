На выходных в Николаеве состоится парад коммунальной техники, спортивные флешмобы и «веселые старты»

Фото - илюстрация В ближайшие выходные николаевцев ожидает несколько интересных мероприятий, среди которых парад коммунальной техники, спортивные флеш-мобы, а также насыщенная культурная программа.

Об это сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Ежегодно в третье воскресенье марта в Украине отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Благоустройство города, чистота улиц и мест отдыха, доступные и качественные бытовые услуги - неотъемлемая часть благосостояния горожан.

«Повседневно выполняя нелегкую и крайне необходимую работу, работники сферы жилищно-коммунального хозяйства несут ответственность за обеспечение комфортных условий жизни для тысяч горожан. Часто труда коммунальщиков не замечают и не ценят, воспринимая ее как должное. Однако, эти люди всегда держат руку на пульсе городского хозяйства и готовы в любое время суток отправиться на ликвидацию проблем», – говорится в сообщении.

В связи с этим, в воскресенье, 18 марта, николаевцы смогут ближе познакомиться с теми, кто беспокоится об их комфорте и безопасности, осмотреть специализированную технику.

По случаю профессионального праздника департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета организует масштабное мероприятие «Парад городской коммунальной техники», который, по заявке департамента, состоится в воскресенье, 18 марта, с 11:00 до 16:00.

На главной площади города Соборной будет представлена ​​специализированная коммунальная техника: выставка современных машин, механизмов и различного оборудования, предназначенного для работ по благоустройству города, которая облегчает работу и делает услуги более качественными и эффективными. При этом движение автотранспорта по ул. Адмиральской перекрывать не будут.

Кроме того, в воскресенье горожан ожидает спортивное мероприятие – «Весенние веселые старты», которое продлится с 12:00 до 16:00 на ул. Соборной (между ул. Большая Морская и Спасская) в районе Каштанового сквера.

«Спортивный праздник организуют ОО «Спортивная федерация Ифит», ОО «Здоровье общества» при поддержке управления молодежной политики и управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета. Основная цель весенних стартов - привлечь внимание горожан к здоровому образу жизни и подтолкнуть николаевцев к двигательной активности», - отмечают в сообщении.

В программе: утренняя зарядка, флеш-моб, музыкальные номера, игра в стрит-бол, панна-футбол, тренировки бейсболистов и многое другое. Для николаевцев обустроят воркаут-площадка, на которой спортсмены продемонстрируют свои умения. Кроме того, каждый желающий сможет принять участие в открытой тренировке боевых искусств, которое проведет чемпион Украины по ММА Давид Мирзоян.