На Луганщине 176 шахтеров заблокированы под землей из-за обесточивания

В Луганской области на двух шахтах заблокировано 176 рабочих в результате обесточивания.

Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на своей странице в Twitter.

«В Луганской области, по информации ЛЭО (Луганское энергетическое объединение), в связи с погодными условиями обесточены н.п. Золотое и Карбонит, где на шахтах «Золотое» и «Карбонит» заблокировано 176 человек, ремонтные работы проводятся», - говорится в сообщении.

По оперативной информации, на шахте «Карбонит» – 93 человека, на шахте «Золотое» – 83 человека остались под землей. Свет пообещали восстановить через два часа.