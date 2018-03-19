Николаевский депутат Апанасенко пытался выгнать журналистку с заседания рабочей группы: «Она выставила меня глупцом»

Депутат Николаевского городского совета от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко в пятницу 17 марта, требовал, чтобы журналистка Мария Дорохина покинула рабочую группу, на которой обсуждали дальнейшую судьбу бродячих животных.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Так, при виде журналиста этого издания Апанасенко прервал работу заседания и потребовал, чтобы корреспондент покинул кабинет.

В частности, в публикации отмечается, что данное поведение депутата было связано с ранее опубликованным материалом, в котором была приведена его собственная цитата о том, что «покусала собаку бабушка».

«Я прошу её удалить из зала, потому что она не знает правил журналистской этики. Она использовала хитрость, перекрутила мою фразу. Она заведомо использовала манипулятивный, нечестный метод - выставила меня глупцом, высмеяла на своём ресурсе. Я не хочу быть посмешищем, или я просто покину данный кабинет, - заявил Вячеслав Апанасенко.

В свою очередь, депутат Игорь Копейка пояснил, что они не имеют право запретить журналисту снимать все происходящее и потом описывать мероприятие. При этом в публикации отмечается, что Апанасенко стоял на своём, утверждая, что «недобросовестный» сотрудник СМИ снова всё перекрутит.

- Вы знаете, лично для меня Мария, как журналист умерла, если она не извинится передо мной…, - заявил представитель «Самопомощи».

Однако, когда журналист предложил депутату переслушать, как именно он сказал, на аудиозаписи, тот ответил, что «у него есть голова, и он точно знает, что имел в виду». После чего депутат начал собирать свои вещи, чтобы якобы покинуть заседание, а коллеги уговаривали его остаться, так как без него будет трудно работать.

«В итоге Апанасенко сказал, что останется, но при журналисте «Новостей-N» разговаривать не будет. Об этом обещании он позже благополучно забыл, и когда начал рассказывать о программе, ориентированной на решение проблем с бродячими животными, прочитав пункт о том, что СМИ должны сотрудничать с зоозащитниками, выпалил: «А вот эта что-то вообще написала?». Копейка попросил коллегу успокоиться, и они продолжили работу», - идет речь в публикации.

«До этого депутат Вячеслав Апанасенко в личном сообщении назвал нескольких представителей разных СМИ «убогими», а на сессии горсовета и вовсе разразился нелестными эпитетами в сторону журналиста «Новостей-N», назвав её «чудовищем», - сообщают «Новости-N».

Напомним, что ранее Вячеслав Апанасенко уже угрожал журналисту издания «Свідок.інфо» Андрею Прокопенко, что тот ответит «как мужчина» за публикацию с критикой в адрес Апанасенко.