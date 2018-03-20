Жительница Николаева отметила свой столетний юбилей

В Николаеве 18 марта столетний юбилей отметила Фира Иосифовна Ваславская.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Фира Иосифовна – участница войны, ветеран труда, родилась 18 марта 1918 года в городе Первомайске Николаевской области в семье рабочих. В 1940 году вышла замуж за Аарона Шамеса, вместе с мужем прошли все годы Великой Отечественной войны. К сожалению, в 1999 году ее муж скончался. Фира Иосифовна родила и воспитала двух сыновей. Всю свою жизнь работала бухгалтером на Черноморском судостроительном заводе. В Николаеве всего восемь юбиляров, имеющих такой почтенный возраст.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине мать десятерых детей родила тройню.