«Надеемся, что люди получат урок»: В Кении умер последний в мире самец северного белого носорога

В понедельник, 19 марта, в Кении умер последний в мире северный белый носорог по кличке Судан.

Об этом сообщается на странице заповедника Ol Pejeta в Twitter, передает Фокус.

Так, после смерти 45-летного носорога, во всем мире остались лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.

«Все мы в Ol Pejeta опечалены смертью Судана. Он был отличным представителем своего вида, и мы будем помнить его за ту работу, которую он проделал, чтобы обратить внимание общественности по всему миру на то затруднительное положение, в котором находятся не только носороги, но и тысячи других вымирающих видов в результате разрушительной деятельности людей», - написал генеральный директор заповедника Ричард Винь.

Отмечается, что ученым удалось собрать генетический материал носорога и единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей.

В то же время, как передает Интерфакс, природоохранная организация WildAid, которая курировала умершего носорога, сообщила, что команда ветеринаров принял решение усыпить носорога после значительного ухудшения его состояния.

«Нам остается только надеяться, что мир получит урок печальной смерти Судана и сделает все, чтобы положить конец торговле рогами носорогов», - заявил директор организации Питер Найтс.

Справка:

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в регионе браконьерства.

Ранее сообщалось, что на Одесчине из-за браконьеров погибли семь дельфинов из Красной книги.