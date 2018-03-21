Кабмин запретил оформлять паспорта Украины в виде книжек

Правительство на заседании 21 марта запретило оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

Об этом сообщает «Левый берег».

Изменения внесены в постановление Кабмина №302 от 25 марта 2015 года. Из него исключено положение, которое предусматривает, что до завершения обеспечения подразделений Государственной миграционной службы ресурсами, необходимыми для оформления и выдачи паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки, паспорт гражданина Украины может оформляться с использованием бланка паспорта в форме книжечки.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что такое решение принимается, так как подразделения Миграционной службы уже в полном объеме обеспечены такими материально-техническими ресурсами.

По данным Министерства внутренних дел, разработавшего проект постановления, на 13 февраля 2018 года оформлено 1 542 538 паспортов граждан Украины с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карточки.

Напомним, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины получили право оформить паспорта в форме ID-карточек. ID-карточка имеет встроенный электронный бесконтактный чип, на который записывают персональные и биометрические данные владельца документа, в том числе место проживания и семейное положение.