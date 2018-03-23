Депутат-аграрий из Николаевского облсовета Кормышкин получил 24,7 миллиона гривен дохода за 2017 год

Юрий Кормышкин Депутат Николаевского областного совета от партии «Наш Край» Юрий Кормышкин в 2017 году получил 24,7 миллиона гривен доходов, а его жена - 2 миллиона гривен.

Соответствующие данные отображены в декларации Юрия Кормышкина о доходах за 2017 год.

Большая часть доходов получена от ООО «Болгарка» в виде возвратной финансовой помощи – 21,4 миллиона гривен. Кроме этого, в 2017 году Кредитным сообществом «Антея» депутату возвращены паевые взносы в сумме 3,1 миллионов гривен.

Имущественное положение генерального директора группы компаний «ПАЕК» не изменилось. Так, Кормышкин владеет жилым домом в Николаеве общей площадью 226,9 квадратных метров, жилым домом в селе Калиновка Еланецкого района площадью 64 квадратных метра и квартирами в Киеве - 167,1 квадратных метров, 42,4 квадратных метра и 60 квадратных метров, приобретенными в 2016 году.

В частности, его жена Татьяна Кормышкина обладает двумя жилыми домами: в Николаеве площадью 86,3 квадратных метра и в селе Калиновка Еланецкого района площадью 108,3 квадратных метра.

Общая площадь земельных участков, которая находится в использовании супругов, составляет более 580 гектар земли, в том числе на правах аренды - 515 гектар.

Что касается движимого имущества, то супруги владеют автомобилями «BMW Active-Hybrid 7L» (2010 года выпуска), «Toyota Land Cruiser 200» (2010 г.в.) и «Land Rover» (2015 г.в.), «Renault Duster» (2011 г.в.), «Volkswagen Transporter» (2007 г.в.), автобусом «Mercedes-Benz» (1995 г.в.) и грузовыми автомобилями — шестью «КамАЗами», одним «МАЗом», четырьмя автомобиля «ГАЗ» и двумя «ЗИЛами», а также 12 прицепами и двумя тракторами «МТЗ-80».

Также Юрий Кормышкин владеет корпоративными правами 16 субъектов хозяйственной деятельности.