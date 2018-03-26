В США инженер построил ракету с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская

Майкл Хьюз В пустыне Мохаве в субботу, 24 марта, американец Майкл Хьюз совершил первый полет на своей ракете с паровым двигателем, чтобы доказать, что Земля плоская.

Об этом сообщает Медуза.

Так, ракета Хьюза поднялась на высоту около 570 метров, после чего начала падать. Мужчине пришлось раскрыть основной и запасной парашюты, однако посадка все равно получилась жесткой. Сам американец рассказал, что помимо боли в спине чувствует себя нормально.

Отмечается, что мужчина хочет доказать, что Земля плоская. Он планирует после серии испытательных запусков построить ракету, на которой он поднимется на несколько тысяч метров и сфотографирует «земной диск». Первый запуск его ракеты должен был состояться в ноябре 2017 года, но был отложен, так как инженер не получил необходимое разрешение местных властей.

Ранее сообщалось, что американец установил на старенький пикап двигатель от истребителя и разогнал его до 480 км/час.