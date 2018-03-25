Школьница из Украины представит свой прибор для незрячих людей на Международной олимпиаде для гениев

София Петришин Львовская школьница София Петришин изобрела прибор для незрячих людей, который преобразовывает цифровую информацию в шрифт Брайля.

Об этом сообщает Дело.

Так, изобретение сможет считывать информацию с монитора компьютера, данные с SD-карты и конвертировать их по одному символу в шрифт Брайля. Также с его помощью люди смогут пользоваться банкоматом.

- Я решила, что незрячим было бы удобно считывать информацию с компьютера с помощью такого прибора. В мире есть аналоги моему изобретению, но они стоят от $2000 до 5000 и фактически недоступны для украинцев. Поэтому с сентября прошлого года я начала работать над своим проектом, — сообщила София.

Свое изобретение София представит на Международной олимпиаде гениев, которая пройдет в Нью-Йорке в июне 2018 года. Это конкурс для школьников со всего мира. Его победители получат возможность учиться в США и получать ежемесячную стипендию.

Отмечается, что сейчас девочка разрабатывает Android-приложение для изучения шрифта Брайля.

Ранее сообщалось, что школьница из Харькова одержала победу на Европейской математической олимпиаде для девушек.